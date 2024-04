Sommatino. La SRR Ato 4 Cl Sud ha concesso un finanziamento per l’adozione di un’area verde comunale

SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha reso noto che la SRR ATO 4 CL SUD ha concesso un finanziamento per l’ adozione di un’area verde comunale.

Il progetto, presentato dalla stessa amministrazione comunale, riguarda la valorizzazione e riqualificazione dell’area verde sita in Viale Dei Minatori, progetto molto apprezzato per aver centrato in pieno gli obiettivi richiesti. “Finalmente potremo godere di un ingresso migliore che renderà Sommatino un paese più accogliente”, ha commentato con soddisfazione l’amministrazione comunale.