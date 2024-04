Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (SIFAP): Salvatore Messana riconfermato nel direttivo

Il dott. Salvatore Messana è stato riconfermato nel direttivo della Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (SIFAP) come componente del Collegio dei Probiviri. La SIFAP è una società scientifica accreditata dal Ministero della Salute e si occupa della promozione, della ricerca scientifica e della formazione dei farmacisti italiani nel campo delle “preparazioni galeniche”, ossia dei farmaci preparati in farmacia. Questo aspetto della professione del farmacista ha assunto particolare rilievo durante la pandemia COVID a causa della difficoltà di reperire disinfettanti o farmaci che i farmacisti hanno preparato in farmacia, grazie anche ai protocolli studiati ed elaborati dalla SIFAP.

Oggi si vive una nuova criticità dovuta alla difficoltà di reperire in commercio farmaci anche essenziali e la SIFAP sta fornendo ai farmacisti adeguati protocolli per la preparazione in farmacia di questi farmaci, quando ciò è possibile. Messana, che è stato tra i soci fondatori nel 1993 della SIFAP, presieduta dalla Professoressa Paola Minghetti della Università di Milano, è attualmente membro della Agenzia Europea del Farmaco (EMA) nel comitato per la valutazione dei rischi derivanti dall’uso dei medicinali e per la farmacovigilanza in rappresentanza dei farmacisti di comunità europei.