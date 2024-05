Caltanissetta. Cismav, nuovo progetto che vede capofila la cooperativa sociale Etnos

CALTANISSETTA. Nuovo progetto che vede capofila la cooperativa sociale Etnos, guidata da Fabio Ruvolo, con partner la Croce rossa italiana – comitato di Caltanissetta, Legambiente – sezione di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta – Assessorato ai Servizi sociali, Asd Invicta Caltanissetta, associazione Genteemergente e finanziato dal Dipartimento per le Politiche di coesione e per il sud.



Il progetto Cismav: cibo, sport, musica, arte e vita, è rivolto a 160 bambini tra i 3 e i 6 anni dell’istituto comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta. Il fine è promuovere sani stili di vita e un’alimentazione corretta.



“Ogni giorno saranno distribuite colazioni nutrienti e di qualità, realizzate dagli esperti cuochi e pasticceri di Aut Cafè. Sarà proposto un Pei a cui seguiranno interventi in linea con un approccio multidimensionale (educativo, sanitario, sociale, culturale) per rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario. Inoltre, sarà offerto un servizio di mediazione linguistica e di valutazione dello stato degli apprendimenti attraverso l’osservazione, il colloquio e l’utilizzo di strumenti standardizzati con successivi training delle abilità deficitarie emerse”, spiega Fabio Ruvolo.



Il progetto prevede azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, della maternità e azioni di rafforzamento delle relazioni, delle competenze e delle professionalità di tutti i partecipanti che ne saranno protagonisti per 18 mesi.