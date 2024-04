A Palermo è stato rubato un furgone all’Amat, l’azienda del trasporto pubblico, con all’interno un operaio che con altri colleghi lavorava nel quartiere Cep al rifacimento delle strisce pedonali.

In corsa, il ladro ha scaraventato fuori l’operaio, che è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Villa Sofia con ferite e fratture. Il furgone è stato ritrovato dai carabinieri in via Bronte, svuotato di tutti gli attrezzi.