Sicilia. Fuga gas innesca esplosione in casa, anziana soccorsa

Esplosione all’interno di un’abitazione di via Avigliano a Sciacca. Una pensionata di 77 anni, in via precauzionale, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Ad innescare la deflagrazione è stata fuga di gas da una bombola collegata al piano cottura della cucina. Il gpl è venuto in contatto con l’impulso elettrico di una stufa.

I pompieri hanno messo in sicurezza la residenza, dichiarandola inagibile. L’anziana, seppur scioccata, sta bene. I militari dell’Arma di Sciacca, con il contributo dei vigili del fuoco, si sono occupati della ricostruzione delle cause dell’incidente