Santa Caterina. Il 13 aprile al palazzo comunale saranno ricordati i 7 caterinesi morti a causa del Covid

SANTA CATERINA. Se per molti il Covid è un ricordo lontano, non lo è certamente per chi ha avuto strappato dalla pandemia un proprio caro. Santa Caterina ha perso, a causa di questo virus, sette concittadini nel silenzio delle ombre che quel terribile momento imponeva.

L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza vogliono onorare la loro memoria, in un abbraccio fraterno alle famiglie ed è per questo che invitiamo tutti i caterinesi ad essere presenti sabato 13 aprile presso l’aula Consiliare alle ore 18.

Nell’occasione verrà presentato il libro “Come fosse un fiore – storia di una donna in pandemia” della scrittrice nissena Anna Giannone; seguirà, inoltre, l’esecuzione musicale di Pietro Carlotta.