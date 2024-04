Paper Week 2024: Visita guidata degli studenti dell’Hodierna di Mussomeli alla piattaforma di raccolta e differenziazione rifiuti “TRAINA SRL”

MUSSOMELI – Questa settimana, dall’8 al 14 aprile, si sta svolgendo la IV edizione di Paper Week. E’ una campagna dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con altri enti, per conoscere e approfondire il mondo del riciclo di carta e cartone. L’obiettivo è coinvolgere pubblici diversi e raccontare con linguaggi e modalità di ingaggio differenti, come la raccolta differenziata di carta e cartone che facciamo nelle nostre case inneschi un ciclo virtuoso dando il via ad un processo industriale efficace ed efficiente che produce grandi risultati per l’ambiente, la comunità e la nostra economia. Nell’ambito di questa grande campagna si è inserito anche l’IIS Hodierna di Mussomeli e Campofranco che ha portato, nell’arco di quattro giorni, ben 15 classi (tutte le classi del biennio di Mussomeli e le quattro classi di Campofranco), a visitare la piattaforma di raccolta e differenziazione rifiuti “Traina SRL”. L’impianto è ubicato in territorio di Cammarata ma a pochissimi chilometri anche da Mussomeli. La visita, coerentemente al piano dell’offerta formativa dell’istituto, da sempre attento alle tematiche ambientali, ha permesso ai ragazzi di rendersi conto dal vivo come funziona la filiera del riciclo e di come il contributo di ciascuno di noi, nei nostri piccoli gesti quotidiani, sia indispensabile per rendere efficiente e virtuoso il riciclo stesso. La visita, finanziata dal COMIECO, ha altresì permesso ai ragazzi di conoscere una realtà imprenditoriale di primissimo piano, presente sul nostro territorio. In Sicilia solo la ditta Traina (e un’altra ditta ubicata a Catania) ha messo a disposizione gli impianti per questa importante attività formativa e si è dotata altresì di un’aula permanente per la formazione. Ad accogliere i ragazzi, i dirigenti e titolari della società, i signori Lillo e Damiano Traina (padre e figlio), che con la passione degli imprenditori che credono nella loro “vision” e “mission” hanno fatto da perfetti padroni di casa per l’attività d’aula e per la successiva visita guidata agli impianti (con relativa colazione finale offerta agli studenti). A coadiuvare i due imprenditori, la dottoressa Loudivine Louvet, come referente del Comieco, che ha coinvolto attivamente i ragazzi durante le attività. A ribadire l’importanza della Paper Week e in generale delle attività del riciclo, nella giornata di venerdì, hanno portato il loro saluto agli studenti, la vicesindaco di Cammarata, Patrizia Lo Scrudato e il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, che si sono complimentati con l’IIS Hodierna con gli studenti partecipanti per la sensibilità mostrata verso le tematiche ambientali e con la ditta Traina per l’impegno continuo nel settore.