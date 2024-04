Nel Siracusano ciclista muore dopo essere stato investito da una Porsche

Tragico incidente stradale nel Siracusano. Qui un ciclista 63enne di origine tunisina, mentre era in sella alla sua bici e stava percorrendo la strada Rosolini-Pachino, è morto dopo essere stato investito da una Porsche.

L’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, guidata da un giovane di Rosolini, ha centrato in pieno la bicicletta. Per il tunisino, che era residente a Ispica, non c’è stato purtroppo più nulla da fare. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.