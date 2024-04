Morto il docente canicattinese dopo tragico incidente: la famiglia dice “si” all’espianto degli organi

E’ morto il docente di Canicattì Carmelo Vella, 43 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente a Porto Empedocle lungo la SS 115. L’uomo era stato ricoverato in Rianimazione a Palermo dove con il passare delle ore il suo quadro clinico era precipitato ulteriormente. Ieri, la drammatica diagnosi di morte cerebrale e poi quella di morte clinica.

Notizia alla quale è poi seguita quella del suo decesso. Carmelo Vella è deceduto all’ospedale “Civico” di Palermo dove era stato trasferito in gravissime condizioni in seguito all’incidente stradale avvenuto venerdì scorso lungo la statale 115 poco prima dei semafori di Porto Empedocle.

Nelle scorse ore i medici avevano dichiarato la morte encefalica e trascorse sei ore con il consenso dei familiari lo hanno portato in sala operatoria per l’espianto degli organi.

IL gruppo cittadino Aido Canicattì “Elide Cangialosi ” s’è associato al dolore dei familiari di Carmelo Vella per la gravissima perdita porgendo le più sentite condoglianze. Nel contempo ha anche espresso il proprio ringraziamento, tramite la presidente Gabriella Giarratana, alla famiglia per la decisione di donare gli organi del proprio congiunto, un atto di straordinaria generosità e compassione. Il sindaco di Canicattì ha proclamato il lutto cittadino per i funerali del docente.