Microsoft: investira’ 1,7 mld di dollari in Ai e cloud in Indonesia

Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato un investimento di 1,7 miliardi di dollari in Indonesia nell’intelligenza artificiale e nel cloud computing per aiutare a sviluppare l’infrastruttura Ai dell’azienda nell’arcipelago, dopo aver incontrato il presidente indonesiano.

L’Indonesia è la più grande economia del Sud-Est asiatico, con una popolazione di circa 280 milioni di abitanti distribuita nel suo vasto arcipelago e nella regione c’è una crescente domanda di data center e tecnologie di intelligenza artificiale.

Satya Nadella ha parlato con il presidente Joko Widodo, meglio conosciuto come Jokowi, nel palazzo presidenziale di Giakarta prima di tenere un discorso sull’intelligenza artificiale nella capitale indonesiana. “Ciò che sono davvero entusiasta di annunciare oggi è un investimento in data center, pari a 1,7 miliardi di dollari per portare la più recente e più grande infrastruttura di intelligenza artificiale in Indonesia”, ha affermato Nadella, aggiungendo che presto i data center verranno costruiti in Indonesia.

“La nostra missione è in definitiva quella di consentire a ogni persona e ogni organizzazione in Indonesia di trarre vantaggio da questa prossima grande ondata di intelligenza artificiale”, ha affermato Nadella. Ha aggiunto che il colosso della tecnologia fornirà formazione sull’intelligenza artificiale a centinaia di migliaia di indonesiani.