Marathon Caltanissetta va oltre il Successo del Primo Trofeo di Pian del Lago

La città di Caltanissetta ha vissuto un’indimenticabile domenica all’insegna dello sport, della solidarietà e della passione per la corsa, grazie al debutto trionfale della Marathon Caltanissetta e al Primo Trofeo di Pian del Lago. L’evento, valido come terza prova del Grand Prix Interprovinciale Caltanissetta/Enna, ha suscitato grande entusiasmo e soddisfazione tra i membri del direttivo, guidati con determinazione da Giuseppe Zagarella, presidente della squadra, e ha visto la partecipazione attiva di numerosi soci.

La giornata è iniziata molto presto, con l’incontro di diversi atleti presso lo stadio M.Tomaselli, animati dalla voglia di prepararsi al meglio per l’evento. Lo spirito di appartenenza e la determinazione nel fare bene hanno reso tangibile la partecipazione e la collaborazione di persone legate affettivamente agli atleti della Marathon CL.

La grande partecipazione è stata confermata dalla presenza di 210 atleti, tra cui ben 40 giovani talenti emergenti della corsa, pronti a dimostrare il loro valore sul campo. Ma l’importanza dell’evento ha superato i confini dell’agonismo sportivo, poiché ha dato spazio e rilevanza all’AISLA, per sensibilizzare e far conoscere le sfide legate alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, oltre a promuovere la incessante ricerca. In questo contesto, un ruolo di primo piano è stato svolto dal conosciuto atleta locale, Giuseppe Averna, che ha agito come promotore e protagonista di questa nobile causa.

Le prime gare hanno visto protagonisti i bambini, i cui volti illuminati dal sorriso e gli occhi pieni di entusiasmo hanno reso il momento ancora più speciale. A seguire Cadetti, Ragazzi ed Allievi, maschili e femminili.

Ma l’emozione ha raggiunto l’apice prima del via della gara degli adulti, quando tutti gli atleti, insieme al sindaco della città Roberto Gambino, a Giuseppe Averna e al presidente della squadra Giuseppe Zagarella, hanno percorso un giro di campo. Un gesto carico di significato, che ha trasmesso un forte senso di solidarietà e unità.

Allo sparo che ha segnato il via, gli atleti hanno affrontato con determinazione un tracciato da 2430 metri, da ripetere per tre volte, inclusi i tre giri di campo dello stadio; per un totale di 7290 metri. Un percorso pianeggiante e sicuro, totalmente interdetto al traffico veicolare, che ha garantito condizioni ottimali per una competizione all’altezza delle aspettative.

Il primo a tagliare il nastro di arrivo è stato Michele Cardillo (RunCard), l’atleta ha segnato un tempo pari a 25’36’’. Al femminile il trionfo è stato per Santina Militello (Campobello Corre) che chiude in 31’05’’.

L’evento ha visto brillare numerosi atleti Marathon Caltanissetta, che si sono distinti conquistando podi e stabilendo tempi sorprendenti. Giuseppe Mastrosimone ha conquistato un meritato terzo posto nella categoria SM50 con un tempo di 29’40”, seguito da Cataldo Facciponte che ha guadagnato il terzo gradino del podio per la categoria SM65, con un crono di 34’26”.

Ma le eccellenze non si sono fermate qui. Alessia Emovi ha sfiorato la vetta della categoria SF35, aggiudicandosi un secondo posto con un tempo di 35’49”. Graziella Giambra ha fatto lo stesso per la categoria SF50, chiudendo con un lodevole 37’00”. Domenica Cannistraci ha invece conquistato la vetta della categoria SF55, incrociando il traguardo con un tempo di 37’46”. Tiziana Di Leo e Giada Averna hanno completato il podio, entrambe terze, Tiziana SF50 con 42’24” e Giada SF con 53’20”.

Ma il successo non è stato limitato ai podi. Ogni runner della Marathon CL ha dimostrato un’eccezionale performance, con tempi che hanno fatto vibrare l’aria di entusiasmo e fierezza: Cristian Giordano 29’00”, Salvatore Lamarca 31’20”, Andrea Ciulla 31’51”, Giuseppe Pendolino 32’04”, Giuseppe Amico 32’51”, Giovanni Zagarella 33’26”, Michele Mosca 33’29”, Carmelo Dibilio 34’41”, Luigi Trentuno 34’47”, Davide Amico 35’27”, Carmelo Bellanca 35’46”, Massimo Cancemi 35’57”, Marcello Frattallone 36’41”, Francesco Calabrese 37’34”, Giuseppe Fasciana 37’46”, Giuseppe Zagarella 38’15”, Giuseppe Vitello 38’32”, Valentina Fiorenza 40’42”, Luciano Mangiavillano 41’00”, Salvatore Barbera 41’21”, Filippo Davide Viola 42’07”. Ogni partecipante ha contribuito al successo collettivo, incarnando lo spirito di impegno e dedizione. L’evento si è rivelato una celebrazione di passione, amicizia e sana competizione.

Soddisfatto, in conclusione dell’evento, il presidente della Marathon CL, Giuseppe Zagarella, che insieme a tutti gli atleti ha curato nei minimi dettagli l’organizzazione. Lo stesso ringrazia, oltre agli sponsor, le forze dell’ordine, l’Amministrazione Comunale, in primis il sindaco Roberto Gambino e tutti quelli che si sono adoperati per consentire la perfetta riuscita della gara.

La Marathon Caltanissetta e il Primo Trofeo di Pian del Lago non sono stati solo un successo sportivo, ma un esempio tangibile di come lo sport possa unire le persone e diventare veicolo di messaggi positivi e di solidarietà. E, di fronte a una giornata così memorabile, è proprio il caso di dire: “Buona la prima”.

La domenica è stata una giornata di trionfi per gli atleti della Marathon Caltanissetta, non solo sul territorio locale ma anche in competizioni nazionali e regionali, dimostrando una volta di più il talento e la determinazione che li contraddistinguono.

A Messina, Maria Riggi e Dario Polizzi hanno dato il meglio di sé nel terzo Trofeo città di Messina, terza prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024″. Maria ha impresso il suo ritmo con una buona prestazione, chiudendo la gara con un tempo di 56’13”, mentre Dario non è stato da meno, concludendo in 56’51”. Le loro performance hanno confermato il livello di eccellenza degli atleti della Marathon Caltanissetta anche a livello regionale.

Nel frattempo, Giuseppe Sferrazza ha affrontato la sfida della Padova Marathon con grinta e determinazione, tagliando il traguardo dopo 01h45’09” di corsa intensa. La sua partecipazione e il suo impegno hanno contribuito a rendere ancora più prestigiosa la presenza della Marathon Caltanissetta nelle competizioni nazionali. A Milano, Yvan Manganaro e Salvatore Cimino hanno fatto onore ai colori della squadra nella Milano 10K, ottenendo risultati davvero brillanti. Yvan ha attraversato il traguardo con un tempo di 41’19”, mentre Salvatore con un tempo di 49’17”. Le loro performance sono state un ulteriore motivo di orgoglio per la Marathon Caltanissetta e hanno confermato il talento e la preparazione degli atleti anche su scala naziona