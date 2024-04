Infrastrutture, il ministro Salvini: “Stiamo recuperando anni di veti e ritardi”

Sulle grandi opere in costruzione grazie al contributo del Pnrr “stiamo recuperando anni di ritardo e di troppi no”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un’intervista a Il Giornale. “Nelle ultime ore ad esempio ci sono stati passi in avanti sul raddoppio ferroviario Messina-Catania, che sarà uno dei tasselli fondamentali del corridoio Ten-T che comprenderà anche il Ponte sullo Stretto, mentre sulla linea Brescia-Verona i lavori procedono spediti”, ha aggiunto, “e sono orgoglioso dei circa 2 miliardi che stiamo investendo per rinnovare i treni regionali. È un segnale significativo per i pendolari di tutta Italia”.

Sul cosiddetto ‘Piano Casa’, Salvini afferma: “Vogliamo tagliare burocrazia (penso alla moltitudine di carte ferme negli uffici comunali) e rendere fruibili quegli immobili bloccati per piccole irregolarità interne alle abitazioni. All’insegna del buonsenso”. E continua: “Sarà una grande operazione di semplificazione e giustizia sociale, liberale e concreta, che aiuterà milioni di famiglie normali. L’obiettivo è anche quello di far diminuire i costi di affitti e vendite, perché rimetteremo in circolo una moltitudine di appartamenti che oggi sono bloccati. È una scelta ragionevole, apprezzata dalle categorie a partire da ingegneri, architetti e geometri, proprietari, notai, agenti immobiliari, edili”