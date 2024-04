Il Pedagogista e l’Educatore socio-pedagogico hanno finalmente un Ordine professionale

Il Senato della Repubblica il 9 aprile 2024 ha approvato il DDL recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2023, che ora diventa legge a tutti gli effetti. Sarà quindi istituito l’Ordine professionale delle professioni pedagogiche ed educative con i relativi albi professionali per il Pedagogista e per l’Educatore socio-pedagogico. E’ un riconoscimento atteso da diversi anni e un obiettivo che l’Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) ha perseguito fin dal 1990, anno della sua costituzione.

Con l’Ordine professionale, in quanto istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, si realizza il civil servant anche nel campo pedagogico ed educativo dal momento che i pedagogisti e gli educatori socio-pedagogici ora pongono la loro competenza professionale e il loro senso civico al servizio della collettività, garantendone la qualità delle attività svolte. Infatti, il compito principale del sistema ordinistico è la tutela dei cittadini in relazione a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi.

I bisogni educativi e formativi presenti nella nostra società, determinati, tra gli altri, dalla sempre più crescente complessità delle relazioni educative, nonché l’importanza della prevenzione delle varie manifestazioni di disagio in tutte le sue forme, indicano chiaramente che è indispensabile che i compiti educativi siano svolti con competenza e professionalità da specialisti appositamente formati.

Appunto per questo, attraverso il riconoscimento pubblico e la regolamentazione delle figure professionali del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico da oggi, finalmente, si potrà contribuire a soddisfare adeguatamente la domanda sociale di educazione e formazione, rendendone la sua attuazione conforme con le norme che regolano il mercato europeo.

Pertanto, nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione della legge che istituisce l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, l’ANPE vuole ringraziare tutti i parlamentari che hanno contribuito fattivamente all’approvazione della stessa, sposandone la causa e riconoscendo che l’attività pedagogica assume una funzione sociale e di interesse pubblico in quanto si svolge in base al principio costituzionale del “diritto all’educazione e alla formazione”.