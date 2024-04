Il cardiologo sassofonista Luigi Scarnato presenta il 13 maggio Saxuality al Teatro Margherita

Luigi Scarnato è un musicista di saxofono unico nel panorama musicale siciliano (e forse anche nazionale), unico perché in realtà non è un musicista di professione, ma di professione fa il medico, precisamente il cardiologo; ma la passione per la musica l’ha coltivata fin da giovanissimo, studiando prima pianoforte e poi sax, contemporaneamente agli studi di medicina, laureandosi e intraprendendo con successo la professione di medico cardiologo.

E da esperto dei battiti del cuore, si è reso conto come la qualità della vita di ciascuno di noi passa dalla bellezza e dall’amore per l’arte in genere e per lui nella musica nello specifico; da allora ha coniugato la cura canonica dei propri pazienti con una prolifica attività di iniziative artistiche, diffondendo, attraverso il suono del suo sax, il messaggio che per stare bene bisogna ascoltare e vivere bene, che la salute sta nel corpo ma anche nell’animo (“mens sax in corpore sax” dice Luigi Scarnato).

Questa sua inclinazione artistica lo ha portato a organizzare decine di manifestazioni musicali, ad esibirsi su moltissimi palchi siciliani e anche oltre lo stretto, a collaborare con tutti i musicisti e le band della sua città, e fra le collaborazioni c’è anche la partecipazione come sassofonista nella band che ha accompagnato Luca Carboni nella riedizione di un suo famoso brano.

Quindi, come giusta evoluzione della propria attività artistica, sta concretizzando un sogno e dopo mesi di preparazione e lavorazione, nasce SAXUALITY volume 1, un CD registrato in studio che comprende 11 famose canzoni del pop italiano. Da Battisti a Ron da Baglioni a Vasco Rossi e altri ancora, Luigi Scarnato, con gli arrangiamenti di Manuel Scarano (FM.WAVE), ha reinventato le atmosfere di alcune loro canzoni, cosi che le parole diventano suono del suo sax, una metamorfosi naturale che crea nell’ascolto emozioni e sensazioni, iniziando in un viaggio magico e onirico nella musica d’autore ricreata dal sassofono.

Si tratta di un progetto musicale che vuole ripercorrere, con la dovuta umiltà, lo stile e il sound intimista degli LP dei grandi sassofonisti italiani degli anni 70 e 80 come Gil Ventura, Sal Genovese e Fausto Papetti.

Il CD sarà presentato in prima nazionale Venerdi 10 Maggio 2024 al Teatro Margherita di Caltanissetta alle 20.30, dove Luigi Scarnato, accompagnato dai suoi FRIENDS (Teatro Stabile Nisseno di Giuseppe Speciale, Tersicore Scuola Danza di Olga Giliberto, Danza Creativa di Josephine Giadone, Manuel Scarano, Laura Verde, Salvatore Camilleri, Sandro Giglio, Aurelio Cerami, Alessandro Speciale, Stefano Miliziano, Pierfrancesco Fazio) proporrà al pubblico presente, in anteprima gli undici brani del CD, successivamente l’opera sarà disponibile sulle principali piattaforme musicali e sui siti di vendita online.

I biglietti per lo spettacolo, con posto riservato, sono già disponibili sul sito liveticket o telefonando per la prenotazione ai numeri 351 7888512 – 393 9493811.

Tutto il ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo e della vendita dei CD sarà interamente devoluto all’Associazione Cuore Chiaro APS per sue finalità nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari, campo battuto da Luigi dal 1999 con opere di prevenzione e divulgazione in ambito provinciale.