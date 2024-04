Gela. Grande afflusso di pubblico al Parco delle Rimembranze

GELA. Afflusso del tutto inaspettato al Parco delle Rimembranze, autentico successo di un evento preparato solo due giorni prima (scegliendo un giorno in cui l’ingresso sarebbe stato gratuito), segno che i suggestivi luoghi visitati rivestono un carattere assolutamente evocativo. Sono stati staccati più di 400 biglietti, in poco tempo esauriti. All’ingresso il pubblico veniva accolto con un saluto di benvenuto in una giornata allietata dal sole: venivano distribuiti gratuitamente opuscoli su museo e sull’acropoli.

Al termine della visita tutti dicevano la stessa cosa: “un ritorno bellissimo al passato, un posto incantevole per i resti archeologici, peccato la poca cura del posto.” E tutti, ma proprio tutti chiedevano e anche con rammarico, nel ricordo dei tempi passati: quando riaprirà il museo?

Certamente, come ha sottolineato il Comitato Promozione per il recupero dei beni territoriali di Gela, è stata una giornata indimenticabile: così dicevano tutti i visitatori. Tanti autobus di turisti provenienti da ogni parte dell’isola. Considerato il notevole successo l’iniziativa sarà ripetuta ma in condizioni migliorate.