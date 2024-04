Difesa: elicottero aeronautica soccorre donna dopo malore su nave crociera

Nel primo pomeriggio di oggi, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base di Trapani per recuperare e soccorrere da una nave da crociera, in navigazione a circa 40 miglia a largo di Mazara del Vallo, una donna inglese di 79 anni in imminente pericolo di vita a causa di un malore. Il comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del 12° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Palermo, ha disposto quindi l’immediato decollo dell’elicottero dalla base militare di Trapani Birgi.

Dopo aver raggiunto la nave, un aerosoccorritore si è calato con il verricello sul ponte dell’imbarcazione e dopo aver messo in sicurezza la donna su una barella ha provveduto al suo recupero. A bordo dell’elicottero, oltre all’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e lo stesso aerosoccorritore – era presente anche un medico ed un infermiere dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani, dove la paziente è stata trasferita in ambulanza dopo il ritorno sulla base di Trapani.