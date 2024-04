Convenzione Agenas – Regione Siciliana: Visita del Team Agenas all’ASP di Caltanissetta

Il 9 aprile 2024, ha avuto luogo la prima site visit del team dell’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari, che supporta le Aziende della Regione Siciliana nello sviluppo dei nuovi modelli organizzativi della medicina territoriale (Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità) previsti dal PNRR.

L’incontro programmato ha riunito intorno ad un proficuo tavolo di lavoro, tenutosi presso la sede della Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero dell’ASP e presieduto dal Direttore Sanitario Dott. Luciano Fiorella, gli Attori istituzionali e della società civile coinvolti a diverso titolo nella realizzazione delle opere del PNRR.

Per il gruppo di lavoro dell’Agenas hanno partecipato il Dott. Antonio Fortino, il Dott. Francesco Nicotra e il Dott. Angelo Pellicanò in qualità di esperto. Per l’ASP di Caltanissetta erano presenti l’intero Gruppo di Lavoro composto da: Dr Maurilio Cortese, dr.ssa Maria Antonietta Campo, Dott. Attilio Ristagno, Dr. Paolo La Paglia, Dr. Danilo Greco,

Come Stakeholder qualificata dall’Agenas, ha partecipato la Rete Civica della Salute, che vuole farsi carico anche dell’esigenza assai impegnativa d’informare e re-orientare l’utenza verso le risposte più appropriate ai propri bisogni di salute. nelle persone dell’Arch. Giancarlo La Rocca Coordinatore Provinciale e della Dott.ssa Maria Grazia Pignataro e dal Presidente del CCA dott. Giuseppe Palermo

Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi di favorire la conoscenza e la collaborazione tra i Gruppi di Lavoro Locali e il team Agenas e di valutare lo stato di redazione del Piano attuativo aziendale, supportando i GLL nella stesura. La site visit si è conclusa nel primo pomeriggio con il sopralluogo effettuato presso la Casa della Comunità di Caltanissetta presso l’ex Ospedale Vittorio Emanuele in v.le Regina Margherita già operativa e la COT, individuata per la fase pilota e già attivo