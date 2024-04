Caltanissetta, rotatorie lungo via Catania e via Leone XII. Il consigliere Salvatore Mazza: “Orgoglioso dell’impegno investito e del risultato ottenuto”

Terminate le due rotatorie lungo il tratto viario che va da via Catania e via Leone XII. Un risultato frutto di un lungo lavoro e iniziato per volontà del consigliere comunale Salvatore Mazza.

Inoltre, sono state completate anche le sovrastrutture destinate a separare o a convogliare le correnti di traffico; realizzato anche lo spartitraffico per l’incrocio tra il Viale Sicilia e la via Catania con l’introduzione dell’obbligo di svolta a destra, il quale migliora le condizioni di sicurezza stradale.

Questi gli interventi attuati a livello urbano per Caltanissetta e che consentono una migliore regolamentazione del traffico veicolare, una maggiore sicurezza per i pedoni e un miglioramento estetico.

Suggeriti anche pannelli fotovoltaici che consentirebbero l’illuminazione in notturna degli attraversamenti pedonali.

Dichiara il consigliere Salvatore Mazza: “Ringrazio per la proficua collaborazione tutti i consiglieri componenti e la terza commissione consiliare 2014/2019 e i componenti della terza commissione 2019/2024. Inoltre, i miei ringraziamenti vanno all’ing. Tomasella e il geom. Buffone che sono stati pazienti e disponibili, molto professionali nella progettazione e direzione lavori”.

Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro lungo e iniziato con la manifestazione da parte del consigliere Salvatore Mazza, nel 2016 quando rivestiva il ruolo di presidente della III Commissione Consiliare Permanente del Comune di Caltanissetta, di voler intervenire per migliorare le condizioni di fruibilità e di sicurezza del luogo in questione.

Un percorso lungo, impegnativo e che ha portato risultati concreti alla città, grazie all’amore per la propria città e alla sinergia creatasi.