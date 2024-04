Caltanissetta. La visita del ministro per le disabilità Locatelli in città: il sostegno della Lega al candidato sindaco Tesauro

Si è svolto ieri, martedì, 9 aprile, presso la biblioteca “Scarabelli” di Caltanissetta l’incontro che ha visto protagonisti il ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, e il candidato sindaco Walter Tesauro, assieme all’On. Michele Mancuso di Forza Italia.

Implementazioni dei fondi del PNRR, assistenza e tutela da parte dello Stato per le famiglie, definire e attenzionare i disagi economici che le onlus e le varie associazioni del Terzo Settore incontrano, soprattutto rispetto ai ritardi continui dei versamenti dei corrispettivi della Pubblica amministrazione a favore delle associazioni, approfondire e sviluppare il tema del Dopo di Noi, formare più centri diurni.

Ecco le proposte avanzate dal candidato sindaco Tesauro, che hanno trovato riscontro favorevole da parte del ministro per le disabilità Locatelli.

“La Lega oltre ad un contributo quantitativo in termini di voti intende dare anche un contributo qualitativo mettendo a disposizione uomini e donne di governo che saranno un valore aggiunto – ha dichiarato Oscar Aiello, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Caltanissetta –. Dopo le visite del sottosegretario al lavoro e del ministro per le disabilità continueremo con la presenza sul territorio di altre importanti figure istituzionali per mettere a disposizione un patrimonio umano di conoscenza e competenza a beneficio del candidato sindaco che diventerà coalizione”.