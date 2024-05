Caltanissetta. Il Mo.Vi, in vista delle prossime amministrative, organizza per il 29 maggio confronto tra i candidati sindaco

CALTANISSETTA. “IL CONFRONTO” è il titolo del format che mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 21,00 andrà in diretta streaming sui social e sul web; un’iniziativa promossa dal MO.VI. – Movimento di Volontariato Italiano – Coordinamento di Caltanissetta, ente gestore della Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni”, in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del Sindaco della Città.

Sergio Castiglione, Angelo Failla, Roberto Gambino, Annalisa Petitto, Ignazio Riggi e Walter Tesauro, protagonisti di questa sfida, affronteranno temi cruciali tra cui: legalità, trasparenza amministrativa, gestione dei rifiuti, tutela dell’ambiente, riqualificazione del centro storico, servizi sociali, turismo, politiche giovanili, sviluppo economico, sport, mobilità sostenibile e sanità.

Moderato dalla giornalista Maria Teresa Corso, “IL CONFRONTO” sarà caratterizzato da domande dirette, risposte chiare e tempi contingentati. Il pubblico potrà interagire con la diretta da casa, attraverso i commenti sui social.

Si tratta di un servizio pubblico realizzato con il supporto di professionisti della comunicazione, mirato a sensibilizzare i cittadini sui contenuti e la visione politica e amministrativa per il capoluogo nisseno nei prossimi cinque anni. L’obiettivo è fornire agli elettori un valido strumento per sviluppare un voto consapevole.

“L’associazione dal 2015 è attiva sul territorio, affrontando in prima linea tematiche che riguardano la legalità, l’ambiente, la tutela dei diritti umani, l’integrazione, la lotta al caporalato e l’inclusione attraverso la promozione anche di iniziative di solidarietà e aggregazione interculturale – sottolinea il presidente del MOVI Filippo Maritato – Come è noto, il Mo.V.I. con i propri valori, è un’associazione che è sempre stata autonoma ed imparziale rispetto alle competizioni elettorali ed ai vari schieramenti. Anche in questa occasione vogliamo rinnovare il nostro impegno civile e sociale, con imparzialità, a servizio della cittadinanza e in favore della Democrazia, per noi massima espressione di Libertà”

“IL CONFRONTO” sarà disponibile sulla pagina Facebook e Instagram @casaculturevolontariato, evento www.facebook.com/events/1489206838693787 e sul sito www.casaculturevolontariato.org