Caltanissetta. Elezioni amministrative: apprezzamento politico del PSI per la candidata sindaco Petitto

CALTANISSETTA. Una delegazione nissena del Partito Socialista Italiano guidata dal dirigente nazionale Giuseppe D’Antona e dal segretario provinciale Roberto Messina ha incontrato la candidata a sindaco di Caltanissetta Annalisa Petitto e il suo vice Salvatore Licata con i loro collaboratori.

La delegazione socialista ha espresso apprezzamento per la proposta politica di Annalisa Petitto per il governo della Città ed ha assicurato il proprio sostegno elettorale ed un contributo di proposte. I candidati Petitto e Licata hanno ringraziato i socialisti, esprimendo apprezzamento per il contributo di idee e di proposte.