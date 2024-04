Caltanissetta. Elezioni Amministrative 2024, ecco come richiedere il voto domiciliare

CALTANISSETTA. Gli elettori affetti da gravissime infermità possono votare da casa sia per elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Caltanissetta che per quelle del Parlamento europeo

Gli elettori affetti da gravissime infermità e impossibilitati a lasciare la propria abitazione possono richiedere di esprimere il voto a domicilio in vista delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno, dedicate alle elezioni comunali e a quelle dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Per inoltrare la domanda, redatta secondo il modulo a piè di pagina, è necessario far pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di ricorrere al voto a domicilio in un periodo compreso fra martedì 30 aprile e sabato 25 maggio 2024.

La richiesta di ammissione al voto presso la propria dimora deve indicare l’indirizzo dell’abitazione, un recapito telefonico e deve essere includere i seguenti documenti:

Copia della tessera elettorale

certificazione sanitaria rilasciata dall’A.S.P, che attesti l’esistenza di infermità fisica tale da impedire di recarsi al seggio.

copia fotostatica di un documento di identità

La richiesta può essere inviata anche tramite e-mail o PEC ai seguenti indirizzi:

– servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

– servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it

La legge prevede il voto domiciliare esclusivamente per gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e in favore di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

MODULO VOTO DOMICILIARE: https://tinyurl.com/Modulovotodom

Si ricorda a tutti i cittadini che è attiva, presso il sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, una sezione in costante aggiornamento dedicata alle elezioni comunali ed europee 2024.

La relativa pagina è consultabile al seguente indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/it/topics/17