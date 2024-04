Caltanissetta, Amministrative 2024: Il PD rinuncia al simbolo e si allea con Futura verso Annalisa Petitto

Il Pd rinuncia al simbolo e si sposa con Futura. Si chiama Caltanissetta Futura e Democratica la lista presentata stamattina che appoggerà con tutta probabilità la candidata a Sindaco Annalisa Petitto. “Una scelta di campo, non si impicchiamo davanti ad un simbolo, vogliamo mettere la sostanza e aprire alla società civile” dice Giancarlo La Rocca segretario del circolo libertà del Pd per motivare una scelta. I ben informati dicono che l’accordo è già chiuso. Ufficialmente tuttavia in conferenza stampa è stato annunciato un incontro a breve, la presentazione del programma, che dovrà essere parte integrante di quello della candidata di Caltanissetta tutta la Vita. I temi sono quelli della sinistra, il lavoro, l’ambiente, il rispetto del suolo, la mobilità a basso impatto. C’è chi parla del de profundis del Partito Democratico in città, altri dicono che dall’alleanza con Futura si ripartirà, sarà un rinvigorimento.

Un alleanza che non è soltanto elettorale infatti ha detto Giancarlo La Rocca ma continuerà per affinità di tempi e vedute. Certo è che quella dell’assenza del simbolo è una nota dolente per i militanti ed alcuni erano presenti, se da un lato per le amministrative i dem scelgono la lista civica gli stessi faranno contemporaneamente campagna elettorale per le europee ai canditati del Pd. Annunciata anche la presenza nei prossimi giorni di Giuseppe Provenzano ex ministro e oggi parlamentare nazionale. La scelta pare dunque sia stata avallata anche dai dirigenti regionali del Partito Democratico. “Non tanto il simbolo ma piuttosto i contenuti, la sostanza” ha detto Carlo Vagginelli segretario circolo Faletra e papabile assessore dell’alleanza con Annalisa Petitto. “La nostra lista sarà il valore aggiunto e non la settima lista di Annalisa Petitto” ha ribadito Giancarlo La Rocca parlando dell’alleanza che comunque si intesse da tempo. Ad aprire l’incontro Paola Sanfilippo portavoce di Futura e Filippo Agostara. Una conferenza stampa sui temi, è stato più volte ribadito a differenza di quello che si è sentito adesso in campagna elettorale. Ha voluto marcare la differenza con il centro destra Vagginelli: “Il centro destra troverà in noi un avversario ostinato non tanto per una questione di identità quanto sui problemi della città il centro destra sta facendo delle politiche sbagliate che danneggiano questo territorio.”