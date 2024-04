Asp. Conferiti 3 incarichi libero professionali a medici da destinare nei Pronto soccorso di Caltanissetta e Gela

CALTANISSETTA. Rilevata l’insufficienza del numero di medici già reclutati con il precedente avviso pubblico e considerate le gravi difficoltà riscontrate nelle assunzioni di personale medico da destinare alle Unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, l’Asp di Caltanissetta aveva indetto un Avviso Pubblico Aperto per cui sarà possibile presentare istanza fino al 31/12/2024, per il conferimento di incarichi libero professionali ai medici da destinare ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri aziendali in maggiore sofferenza di organico.

Tra i medici che hanno presentato istanza 3 sono stati selezionati previa valutazione comparativa dei curricula ed espletamento del relativo colloquio da parte di una Commissione esaminatrice all’uopo nominata.

Un’azione straordinaria di reclutamento disposta per assicurare la continuità delle attività assistenziali nell’area di emergenza-urgenza, nell’ambito delle quali si inserisce la necessità di un’appropriata gestione del sovraffollamento dei Pronto Soccorso Aziendali e, non per ultimo, di una tempestiva presa in carico dei pazienti che presentano patologie Time depending ovvero patologie per le quali l’outcome clinico sia fortemente condizionato dalla tempestività delle decisioni e degli interventi messi in atto dalla struttura sanitaria.