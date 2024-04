Amministrative a Caltanissetta, l’iniziativa del Fatto Nisseno: il “muro dei santini”. I fac simile dei candidati al consiglio comunale

Il muro dei “santini”. La nostra iniziativa mira a far conoscere i visi dei tanti candidati al consiglio comunale di Caltanissetta per le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2024. L’invito è rivolto principalmente ai candidati: siate voi ad inviarci il vostro fac-simile elettorale. In seconda battuta, l’invito lo rivolgiamo ai nisseni, agli amici e parenti dei candidati: fateci pervenire i “santini”. Quest’ultimo è il nome in uso, ormai da svariati anni, per indicare il primario mezzo di comunicazione. Ci preme sottolineare che non si tratta di pubblicità elettorale ma della semplice opportunità che vogliamo offrire ai nostri lettori di fare conoscere i volti dei concittadini che aspirano a sedere nel civico consesso. I commenti non saranno consentiti. Inviate il materiale all’apposita e-mail : info@ilfattonisseno.it

Grazie