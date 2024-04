Affitti, canoni in aumento del 5,3% nel I trimestre 2024: Caltanissetta, la più “conveniente” d’Italia

I costi degli affitti in Italia hanno mostrato una nuova crescita del 5,3% nel corso del primo trimestre del 2024, secondo l’ultimo report pubblicato da idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Questo incremento ha portato il prezzo medio al metro quadrato a 13,2 euro mensili. Inoltre, si è registrato un notevole aumento del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista: “il trend di crescita dei prezzi delle case in affitto ha continuato a mostrare un notevole slancio nel primo trimestre di quest’anno, soprattutto nei mercati chiave del centro-sud. Questo è attribuibile ad una domanda locativa particolarmente vivace, alimentata dalla crescente difficoltà nell’acquistare una casa, considerando ancora elevati i tassi di interesse e i prezzi delle abitazioni. Infatti, nonostante l’ aumento dell’offerta di case in affitto, la domanda continua a superare l’offerta nel corso del 2024. Tuttavia, si stanno manifestando segnali iniziali di un riallineamento tra domanda, offerta e prezzi in alcune delle città di punta di questo mercato, come Milano e Torino. Questo suggerisce una natura diversificata e fluida del mercato degli affitti in tutto il Paese e potrebbe anticipare una minore tensione sui prezzi nella seconda metà dell’anno in corso”.

Nei centri urbani, si osserva una netta prevalenza di mercati in ascesa, trainati dagli aumenti registrati a Treviso (11%), Roma (8,8%), Bergamo (7,9%), Palermo (7,5%) e Napoli (7,3%). Le variazioni positive vanno dal 7% di Salerno fino allo 0,1% di Cosenza coinvolgendo 59 degli 86 capoluoghi monitorati. Solo Cremona e Cesena mantengono prezzi stabili rispetto a tre mesi fa. Al contrario, si registra un calo in 27 capoluoghi, con i tassi di decremento più accentuati ad Agrigento (-8,2%), Sassari (-7,9%) e Avellino (-5,3%).

Tra i principali mercati urbani italiani, oltre alle già menzionate performance in forte rialzo di Roma e Napoli, si registrano incrementi significativi anche a Torino (4,6%) e Bologna (3,4%), mentre Milano (1,7%) e Firenze (1,6%) segnano rimbalzi più contenuti se si prende come riferimento l’incremento medio dei CANONI (5,3%) registrato a livello generale.

Milano si conferma come la città con gli affitti più costosi, con un prezzo medio di 23,3 euro al metro quadrato, seguita da Firenze (20,7 euro/m²), Bologna (17,2 euro/m²) e Venezia (17 euro/m²). Nella top 10 della classifica dei CANONI di affitto figurano anche Roma (16,1 euro/m²) e Napoli (14,7 euro/m²), rispettivamente settima e ottava nella graduatoria dei prezzi delle locazioni.

Per quanto riguarda le città più convenienti, Caltanissetta si distingue con un costo medio di 4,9 euro al metro quadrato, seguita da Vibo Valentia (5 euro/m²) e Reggio Calabria (5,4 euro/m²).