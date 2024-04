A Gela Sud Chiama Nord ufficializza la candidatura di Terenziano Di Stefano a sindaco

“Abbiamo ufficializzato oggi, afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, la candidatura di Terenziano Di Stefano alla carica di Sindaco di Gela. Un professionista animato da un forte impegno civico e dalla volontà di servire la sua comunità. Sud Chiama Nord nel segno della libertà vuole offrire alla città di Gela un’alternativa basata sul buon governo e sull’impegno per il bene comune. Gela è oggi una città con problemi importanti che vanno affrontati con coraggio e determinazione”.

“Il sostegno di Cateno De Luca, ha affermato, Terenziano Di Stefano, è prezioso così com’è preziosa la sua esperienza amministrativa. Si è sempre confrontato con l’amministrazione di comuni in dissesto con grandi risultati. Portare il comune di Gela fuori dal dissesto è il mio obiettivo principale. La manovra più importante per me, non è elettorale, è esistenziale e fonda le sue radici nella necessità di salvare il nostro comune dal precipizio con una manovra “salva Gela” così come fatto De Luca a Messina e Taormina”.

“La scelta di Terenziano Di Stefano candidato Sindaco, spiega il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, è una scelta indispensabile per rilanciare la città che si trova in dissesto finanziario e che sicuramente ha bisogno di una marcia in più. Insieme al nostro coordinatore cittadino Marco Maniglia stiamo completando la lista che ci vedrà presenti alle prossime elezioni amministrative”.