Trofeo “Tino Venuti”: Duciezio e pasticceri nisseni al Concorso di decorazione delle Uova di Pasqua

Ci sarà una folta rappresentanza di maestri pasticceri nisseni al Trofeo “Tino Venuti” che si svolgerà mercoledì 6 marzo 2024 al Parco Daidone di Catenanuova. Studenti dei licei artistici e degli istituti alberghieri siciliani, per partecipare al concorso dedicato allo storico pasticcere catanese ricordato anche come fondatore dell’azienda CO,VE., si sono cimentati nella “Decorazione a mano di uova di Pasqua” e le loro creazioni sono già pronte ed esposte in attesa di essere valutate dalla giuria.

Un vero spettacolo per gli appassionati di arte, artigianato e pasticceria.

Il concorso è stato organizzato dall’associazione Duciezio e patrocinato dal Comune di Catenanuova.

Alla premiazione saranno presenti il sindaco di Catenanuova Antonio Impellizzieri, i soci dell’associazione Duciezio e i dirigenti scolastici delle scuole partecipanti. Presenzieranno, inoltre, diversi pasticceri siciliani: Samuele Palumbo, Santo Gianrusso, Rosario Zappalà e Salvatore Cappello.

Tra i protagonisti del Trofeo “Tino Venuti” ci sarà anche il nisseno Davide Scancarello. Il maestro pasticciere – torronaio è uno dei componenti della giuria tecnica che esaminerà le uova. Il suo giudizio sarà sommato a quello di tutti gli altri componenti scelti tra pasticceri siciliani, artisti e professori di Storia dell’Arte.

Scegliere non sarà facile perché ai giovani artisti è stata lasciata totale libertà creativa sul tema da presentare invitandoli soltanto a esprimersi lasciandosi guidare dai criteri della bellezza, dell’originalità e della competenza tecnica nell’esecuzione.

Il pasticcere nisseno si impegnerà a valutare per indicare quella che, a suo parere, esprime al meglio il sentimento estetico del bello attraverso l’arte della pasticceria e della decorazione.

Davide Scancarello, fa parte del Direttivo dell’Associazione Duciezio ed è anche grazie al suo lavoro svolto, con passione e spirito di volontariato, che l’evento è giunto alla quinta edizione crescendo sempre più in partecipazione, interesse e qualità artistica.

La forza della Duciezio risiede proprio nella generosa attività svolta dai suoi soci.

Infatti, le 150 uova di cioccolato del Trofeo Venuti sono state realizzate artigianalmente e gratuitamente a Caltanissetta dallo staff di Tentazione e Sapori di Davide Scancarello e a Catania da quello della Pasticceria Pasubio. Alle scuole partecipanti, oltre che le uova, sono stati consegnati anche i colori alimentare da utilizzare per l’esecuzione.

Coniugare la professionalità con l’impegno civico associativo, per Davide Scancarello è la ricetta vincente per affrontare al meglio i traguardi che si vogliono raggiungere nella vita.

E a proposito di vittorie, nella quarta edizione del Trofeo Tino Venuti – svoltasi sempre al Parco Daidone di Catenauova nel 2020 – Davide Scancarello conquistò il primo posto assoluto nella categoria professionisti con un bellissimo uovo inneggiante un meraviglioso paesaggio olandese dove da un fantastico mulino a vento – immancabile simbolo della terra fiamminga – fuoriusciva un coloratissimo fiume di tulipani.

(in basso le uova che hanno vinto la quarta edizione del “Trofeo Tino Venuti”)

«Il trofeo “Tino Venuti” è il fiore all’occhiello della Duciezio – commenta Salvatore Farina, presidente dell’associazione culturale della dolceria, pasticceria e gelateria siciliana Duciezio – perché rinforza la missione culturale che sta alla base del nostro statuto. Sebbene ci occupiamo di pasticceria, non è un’associazione di categoria ma culturale. Riuscire a coinvolgere le scuole alberghiere e i licei artistici della Sicilia, ci riempie quindi di orgoglio. Siamo consapevoli di offrire alle scuole un prezioso servizio, attraverso il concorso studenti e docenti sono motivati a dare il meglio di sé. E poi, forniamo loro una magnifica esperienza d’incontro e di confronto a beneficio della didattica e della formazione umana. La componente umana è per noi fondamentale – conclude – il trofeo, infatti, è intitolato al maestro Tino Venuti, un grande amico, socio fondatore della Duciezio che continua a vivere con immenso affetto nei nostri cuori».

I primi tre classificati al Concorso “Tino Venuti” per la categoria studenti Licei Artistici e i primi tre classificati per la categoria Istituti Alberghieri, saranno premiati con targhe, libri e abbonamento alla rivista Pasticceria Internazionale.

Questo trofeo è un altro tassello di un percorso promosso e portato avanti dall’associazione Ducezio, realtà che si propone di far acquisire dignità storica e culturale alle tematiche legate al dolce siciliano, sollecitare l´attenzione dell´opinione pubblica a riconoscere nei dolci siciliani la preziosa testimonianza del ricco e variegato universo storico-culturale e naturalistico che ha reso la Sicilia una delle terre più affascinanti del nostro pianeta. Nella sua mission rientra l’elevazione della cultura dolciaria dei cittadini siciliani e, in particolare, delle giovani generazioni. Per il raggiungimento di queste finalità, la Duciezio si impegna ad organizzare durante tutto l’arco dell’anno sociale varie iniziative culturali. L’appuntamento di gran lunga più importante è rappresentato dalla Mostra del Dolce Siciliano, dal Premio Pupaccena e dal Concorso rivolto agli studenti degli istituti alberghieri e agli apprendisti pasticcieri siciliani.

Fanno parte dei soci fondatori soprattutto noti pasticceri siciliani:

Buscema Angelo; Caggegi Salvatore; Cappadonia Antonio; Cappello Salvatore; Caviezel Luca; Consiglio Nicola; Daidone Antonio e Salvatore; De Fraia Calogero; Fiasconaro Nicola; Fiorino Roberto; Motta Angelo; Musumeci Santo; Pace Giovanni; Palazzolo Santi; Palumbo Salvatore; Palumbo Samuele; Pappalardo Rosario e Zappalà Rosario.