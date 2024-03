Serradifalco. Proseguono i lavori nella villa comunale “Livatino”: presto interventi su pavimentazione e fontana

Interventi alla villa comunale “Giudice Rosario Livatino” per dargli un nuovo volto, più moderno e funzionale alle esigenze della comunità. Sono quelli che l’amministrazione comunale sta portando avanti sulla base del progetto esecutivo messo a punto dall’arch. Salvatore Pullara che è dipendente presso lo stesso Comune.

Il progetto prevede l’abbattimento dei muretti di recinzione per creare uno spazio ancora più inclusivo con la realizzazione di un prato all’inglese, ma anche il rifacimento della pavimentazione interna e il rifacimento della pavimentazione anti trauma dell’area giochi.

Si tratta, in questo caso, di interventi che si sono resi necessari in quanto la pavimentazione della villa comunale, con il passare degli anni, è stata in gran parte compromessa, al punto che diverse mattonelle si sono rotte oppure si sono rialzate con il rischio concreto che qualcuno, camminando o correndo all’interno della villa, possa farsi male. Da qui l’esigenza da parte dell’amministrazione comunale di includere nel progetto anche questi interventi destinati a dare un nuovo volto, più funzionale e al tempo stesso sicuro, ad una villa la cui area di verde pubblico è per altro la più grande tra quelle che si trovano nel territorio comunale.

Il sindaco, inoltre, ha anche reso noto che gli interventi per la riqualificazione della villa comunale “Livatino” riguarderanno anche la fontana artistica che si trova nel cuore dello spazio verde di via Papa Giovanni XXIII. I lavori sono effettuati dall’impresa Cantieri Edili Fratelli Scarlata di Serradifalco che s’è aggiudicata la gara pubblica per un importo totale di 36.733,77 euro.