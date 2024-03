Serradifalco. Completati i lavori di riparazione della rete di adduzione delle acque bianche al Lago Soprano

SERRADIFALCO. Sono stati completati i lavori per la riparazione della rete di adduzione delle acque bianche al Lago Soprano. In tal modo è stato possibile procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale con la quale, nell’ottobre dello scorso anno, era stata disposta la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta di tutti gli autoveicoli nel tratto terminale della via Roma, compreso tra il civico 91 e il civico 97, in quanto con la distruzione della tubazione non sussisteva alcuna garanzia della tenuta della sede stradale che poteva subire improvvisi crolli.

L’incendio, di probabile origine dolosa, aveva danneggiato la condotta costituita da tubi di polietilene interrati che, liquefatti dal calore, si erano deformati, lasciando crollare il terreno di ricoprimento al loro interno, tanto da impedire il regolare deflusso delle acque raccolte in caso di pioggia.

La successiva video ispezione del tratto terminale della rete di adduzione, aveva rilevato che il tratto terminale era andato distrutto e che si rendeva necessario intervenire per ripristinare la funzionalità della rete. Nel contempo era stato chiuso il tratto terminale di via Roma poiché, con la distruzione della tubazione, non sussisteva alcuna garanzia della tenuta della sede stradale che poteva subire improvvisi crolli.