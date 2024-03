Santa Caterina. Il 21 marzo premiazione dei vincitori del concorso di poesia “Santa Caterina in Rime 2024”

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha organizzato un Concorso di Poesia “Santa Caterina in rime 2024”. Tra gli obiettivi che il Concorso si propone c’è quello di proporre l’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e di dialogo tornando a dare valore espressivo alle parole per una rinnovata e profonda comunicazione interpersonale.

La scelta del tema del concorso “Il mio paese- ieri, oggi, domani” ha l’intento di sensibilizzare giovani e aduli al tema dell’amore per il proprio paese e per le proprie origini. Durante la giornata di premiazione del 21 marzo si svolgerà una rassegna poetica con la presenza di diversi autori. Il Concorso è a carattere nazionale ed aperto alla partecipazione di concorrenti di tutte le età, con due sezioni specifiche per studenti dell’Istituto Comprensivo di Santa Caterina.

Il concorso è strutturato in quattro sezioni: Sezione A: poesia in lingua italiana o dialettale a tema, inedita, per singoli autori di età corrispondente alla frequenza della classe quinta della scuola Primaria. Sezione B: poesia in lingua italiana o dialettale a tema, inedita, per singoli autori di età corrispondente alla frequenza della classe prima della scuola Secondaria Inferiore.

Sezione C: poesia in lingua italiana a tema, inedita, per singoli autori non compresi nelle sezioni A e B di tutte le età. Sezione D: poesia in lingua dialettale a tema, inedita, per singoli autori non compresi nelle sezioni A e B di tutte le età.