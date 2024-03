Ponte sullo stretto, AVS “Pronti a referendum ed esposto”

Propongono “di cominciare a ragionare sulla possibilità di raccogliere le firme per indire un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani del ponte sullo stretto e per abolire quel decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ai sensi della Costituzione italiana”. Difendono la scelta di ricorrere alla via giudiziaria per bloccare la costruzione dell’infrastruttura dopo avere presentato, circa un mese fa, un esposto alla procura perché “il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici i documenti fondamentali per capire l’entità del progetto e le procedure per realizzarlo”.

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, Alleanza Verdi Sinistra, hanno ribadito a Messina la loro opposizione all’opera. La conferenza stampa dei due politici si sarebbe dovuta svolgere in via Circuito ma il forte vento di scirocco ha costretto gli organizzatori a spostarsi a Capo Peloro Resort. Prima nella saletta piccola poi in quella grande visto l’afflusso di responsabili dei comitati No Ponte ma anche di cittadini, alcuni dei quali provenienti dalla Calabria.

“Presentare l’esposto è stato un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il Governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo è assolutamente inaccettabile. Salvini dice una grande bugia, sa benissimo che non ci sono le risorse e lo dovrebbe dire anche al suo ministro dell’economia Giorgetti”, afferma Bonelli. E sostiene: “la realizzazione del ponte è un furto di fondi al Sud che ha una carenza cronica di ferrovie, un assenza di investimenti nella sanità o per la difesa del suolo. Posso dire che abbiamo chiesto ad un pool di avvocati di analizzare altri aspetti legati alle questioni ambientali, alle procedure e alla concorrenza, sappiano che noi non molliamo”. Aggiunge Fratoianni: “faremo battaglia dentro e fuori dal parlamento contro un’opera che riteniamo inutile ed enormemente costosa.

Abbiamo presentato l’esposto non perché vogliamo accusare qualcuno, non è il nostro mestiere, ma perché pretendiamo di avere la trasparenza che ad oggi non è stata garantita”. Dopo alcuni minuti da Palazzo d’Orleans arriva il commento del presidente della Regione, Renato Schifani: “Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera.

La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere”. Ribatte Bonelli: “Schifani dovrebbe costituirsi contro se stesso, per il disastro in cui si trova la Sicilia“. Non manca la reazione della Lega, main sponsor dell’opera. Il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama tuona: “Ennesima sceneggiata di Fratoianni e Bonelli, che dimenticano l’indagine a carico della famiglia del loro pupillo Soumahoro e vogliono condannare il Sud alla mancanza di infrastrutture. Non fermeranno il futuro, come non hanno fermato l’alta velocità o il Mose”.

E incalza il deputato della Lega e vice capogruppo alla Camera Domenico Furgiuele: “Fratoianni dice no ad un’opera che tra indotto e infrastrutture collegate rappresenta invece un’occasione reale di rilancio del Mezzogiorno. Peccato che in tutti questi anni oltre a dire no a qualsiasi proposta, non ne abbia fatta una per dare un’opportunità concreta a territori che hanno potenzialità enormi”.

Fonte: ANSA