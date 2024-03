Parametro di torbidità dell’acqua ancora sopra la soglia. Rimodulata da Caltaqua distribuzione idrica a Resuttano e Marianopoli

Resta ancora oggi sopra soglia il parametro della torbidità dell’acqua somministrata dal fornitore di sovrambito Siciliacque e destinata ai serbatoi a servizio delle utenze dei comuni di Resuttano e Marianopoli. In entrambi i casi i rispettivi sindaci hanno provveduto a emanare specifiche ordinanze di non potabilità che vietano l’utilizzo dell’acqua a scopi alimentari.

Pertanto, al fine di alleviare i disagi dell’utenza, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha proceduto a rimodulare la programmata distribuzione nei centri interessati, con espressa specificazione che l’acqua fornita in tali frangenti potrà essere esclusivamente impiegata solo per scopi domestici e sanitari. La distribuzione seguirà il programma qui di seguito meglio specificato:

– Marianopoli: domani, sabato 9 marzo: accumulo. Domenica 10 marzo: dalle ore 7,00 alle ore 11,00 Zona “B” e dalle ore 11,00 alle ore 14,00 Zona “A”. Lunedì 11 marzo: accumulo;

– Resuttano: oggi, venerdì 8 marzo, intero Comune. Domani, sabato 9 marzo: zona alta. Domenica 10 marzo: zona bassa.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man man che sarà reso disponibile.