Neonata con grave malformazione congenita salvata all’Ospedale dei Bambini di Palermo

Una neonata con una grave malformazione congenita è stata salvata all’ospedale dei Bambini. L’intervento chirurgico è stato effettuato in Chirurgia pediatrica.

Trasferita in condizioni molto gravi dall’ospedale di un’altra provincia siciliana, la neonata è stata accolta presso l’UTIN dell’Arnas Civico diretta dal dott. Marcello Vitaliti, dove è stata diagnosticata una grave malformazione congenita del diaframma con “erniazione” della milza e dell’intestino all’interno del torace e compressione del polmone sinistro.

Da qui il trasferimento all’Ospedale dei Bambini presso il complesso operatorio di Chirurgia pediatrica, dove l’équipe diretta dalla dott.ssa Anna Maria Caruso, coadiuvata dai chirurghi Vincenza Girgenti e Denisia Bommarito e dall’anestesista Leonardo Birriolo, ha eseguito la correzione chirurgica con il riposizionamento degli organi in addome. L’intervento ha permesso di ristabilire le normali funzioni respiratorie e poi per proseguire le cure postoperatorie la piccola è stata riportata presso l’UTIN.

Il commissario straordinario dell’Arnas Civico, Walter Messina, sottolinea: «La Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Cristina è l’unico centro della Sicilia Occidentale a potere eseguire e garantire, sia in elezione che in urgenza h24, interventi chirurgici complessi con l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia come la chirurgia mininvasiva e l’endoscopia digestiva operativa anche in pazienti al di sotto dei 5 kg. Inoltre è Centro di Riferimento Regionale per il management della incontinenza fecale e urinaria in età pediatrica».