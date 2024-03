Meteo: tempo instabile. E’ previsto l’arrivo di due tempeste

Ancora pioggia e neve in questa settimana mentre nel weekend è atteso l’arrivo di due tempeste. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, afferma che anche nelle prossime ore il pericolo valanghe resterà forte dopo le nevicate da record in parte anche a causa del sole e del temporaneo aumento delle temperature. Valori termici miti favoriranno, infatti, la fusione della neve creando una lama d’acqua alla base del manto.

Questa lama farà scivolare gli accumuli di neve verso valle a causa della gravità e della inconsistenza del manto. La neve alle quote più alte fonderà poi in primavera andando a rimpinguare le falde idriche, dopo due inverni di siccità. Le previsioni confermano altra pioggia anche nel resto di questa settimana. Due cicloni raggiungeranno il nostro Paese, da nord a sud: il primo entrerà dal Piemonte nella seconda parte della giornata, andando a colpire soprattutto il centro-nord fino a mercoledì sera. Dopo una tregua tra il 7 e l’8, un nuovo ciclone arriverà nel weekend e porterà due fronti perturbati molto simili: ritroveremo due tempeste con maltempo tra sabato e domenica e tanta neve fresca sulle Alpi.

Nel dettaglio – Martedì 5. Al nord: dapprima sole, ma entro sera peggiora di nuovo. Al centro: rovesci a ridosso dei rilievi. Asciutto altrove. Al sud: instabile su Sicilia e Calabria, specie tirreniche. – Mercoledì 6. Al nord: a tratti instabile. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria e localmente Marche, neve a 1000 metri. Al sud: bel tempo, nubi in aumento in serata. – Giovedì 7. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato. Al sud: qualche pioggia poi schiarite. – Tendenza: breve tregua asciutta poi nuovo peggioramento da venerdì sera ad iniziare dal Nord-Ovest e dalla Sardegna.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni tra Liguria, Lombardia e Friuli. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni diffuse a carattere debole o moderato. In serata piogge che insistono su tutti i settori, neve in calo nella notte fin verso i 700-1100 metri su Alpi e Appennino settentrionale. AL CENTRO Al mattino cieli coperti sui versanti tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilita’ con rovesci su Toscana, Umbria e Appennino tra Lazio e Abruzzo, qui con neve dai 1600-1700 metri. In serata ancora residue precipitazioni su Toscana, Umbria e coste Abruzzesi. Migliora nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino deboli precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Sardegna. In serata insistono le precipitazioni sulle regioni peninsulari, piu’ asciutto nella notte. Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord. Massime in rialzo su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve su Alpi e Appennino oltre gli 800-1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni con quota neve in lieve rialzo, piu’ asciutto al nord-ovest. In serata e in nottata residui fenomeni tra Triveneto ed Emilia Romagna, con neve fin verso i 600-1000 metri. AL CENTRO Al mattino locali fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilita’ con piogge sparse su tutte le regioni, neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con ancora fenomeni residui, neve fino sotto i 1000 metri. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge su Sardegna e settori tirrenici. Al pomeriggio cieli per lo piu’ soleggiati ovunque. Tra la serata e la notte qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Calabria con neve a quote medie, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature minime in lieve rialzo al sud e in calo al centro-nord e sulle isole maggiori, massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna e in rialzo al sud e sulla Sicilia.