Meloni “Non dirò mai che le tasse sono bellissime”

“Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima. Sono una cosa bellissima le libere donazioni e non i prelievi imposti per legge. Proprio per questo penso che sia grande la responsabilità di chi è chiamato a gestire le risorse arrivate da quei prelievi, che non possono essere utilizzate in modo irresponsabile, ancora peggio per garantirsi facili consensi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a un convegno sulla riforma fiscale alla Camera