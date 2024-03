La nissena Maria Janet Russo incontra gli studenti del “Galilei” di Canicattì

E’ stato presentato all’IISS Galileo Galilei di Canicattì il libro di Maria Janet Russo “Una notte tra le stelle”

La quattordicenne nissena è stata invitata per dialogare con gli studenti dalla dirigente Rosa Cartella che ha scelto, come data simbolica dell’incontro, proprio giorno in cui si celebra la donna.

Un messaggio di incoraggiamento a credere nelle proprie potenzialità, rafforzare le proprie competenze e continuare a inseguire i propri sogni.

Dovrebbe essere questo, infatti, il vero significato che porta, ogni anno, a celebrare la “giornata internazionale della donna” e rinnovare la battaglia per la parità dei diritti e, dunque, la valorizzazione del talento a prescindere dal genere.

“Sono stata onorata di essere stata invitata dalla mia ex dirigente Rosa Cartella a questo incontro con i miei coetanei – ha commentato Maria Janet Russo visibilmente emozionata per questa opportunità di confronto -. Il mio romanzo parla di amicizia, di valori genuini e un incoraggiamento a non arrendersi”.







All’incontro in cui “il Galilei si è tinto di giallo” erano presenti, oltre all’autrice e alla dirigente, il professore Giuseppe Cartella che ha proiettato il video “Il Coraggio delle donne” con un approfondimento su Giovanna D’Arco, la Band Galilei per gli intrattenimenti musicali con una selezione di brani pop che celebrano il coraggio delle donne, balli, letture poesie e brani scritti dagli alunni del Galilei dedicati alla forza dell’universo femminile, il Coro del Circolo didattico Don Bosco e, a conclusione, la messa in dimora di una pianta di mimosa nell’atrio dell’istituto scolastico a cura degli alunni dell’indirizzo agrario.