Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone incontra gli alunni dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – IPSIA G. Galilei di Caltanissetta

Venerdi 8 marzo s’è svolto un altro incontro tra gli alunni dell’ indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale sito in via Cairoli a Caltanissetta e gli anziani ospiti della Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone di Caltanissetta. L’attività svolta, rientrante nell’ambito del PCTO, fornisce agli studenti competenze utili, per affrontare le tematiche esaminate teoricamente sui banchi e riguardanti la senilità, secondo un approccio non solo sociologico, ma anche psicologico, terapeutico,giuridico e previdenziale nella prospettiva di formare studenti competenti per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. L’occasione è stata data dalla prossima festività della “Giornata Internazionale delle donne” e i docenti di indirizzo, particolarmente le docenti delle discipline di Psicologia e di Metodologie operative, hanno organizzato con gli alunni interventi di animazione e socializzazione. L’obiettivo raggiunto dagli studenti è stato quello di favorire e sostenere la relazione tra persone e gruppi. L’Attività programmata, in coerenza con il PTOF dell’Istituzione Scolastica diretta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Schillaci Loredana, è compresa anche nel Progetto OrientaMenti. Rilevante il gradimento e l’interesse manifestato dagli ospiti della Casa Albergo Mazzone per questa esperienza davvero entusiasmante.