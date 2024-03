Caltanissetta. La Real Maestranza ricevuta dal Prefetto: presentato il nuovo Capitano per il 2024, il maestro Edoardo Cammarata

CALTANISSETTA. La Real Maestranza di Caltanissetta, è stata ricevuta come da tradizione presso l’ ufficio territoriale del governo di Caltanissetta da S.E. il prefetto Dott.ssa Chiara Armenia,e dal capo di gabinetto dott.ssa Maria Chiara Fiammetta.

Nel rispetto del cerimoniale è stato presentato il nuovo Capitano della Real Maestranza per l’anno 2024 Maestro Edoardo Cammarata appartenente alla Categoria dei Barbieri-Acconciatori accompagnato dalla coniuge Nunzia Lombardo e dalle rispettive Cariche Capitanali Maestro Edoardo Balbo,(Alabardiere) Maestro Vincenzo Culmone, (Portabandiera) Maestro Francesco Liuzzo, (Porta bandiera storica) Maestro Fabrizio Giarratana, (Alfiere Maggiore) Maestro Vincenzo Alaimo (Scudiero) e dal presidente della Categoria Barbieri-Acconciatori presieduta da Aldo Buscemi, dal Maestro Salvatore Giammusso, ed infine dal Capitano Emerito dell’anno 2012 appartenente alla sopracitata categoria Cav. Gioacchino Ricotta, accompagnato anch’esso dalla coniuge, il quale ha presentato le Cariche Capitanali.

Il prefetto ha elogiato la Real Maestranza per i suoi riti secolari e per i Maestri Artigiani che la compongono, il quale esprimono passione cercando sempre di mantenere viva questa tradizione attraverso anche il lavoro artigianale che rappresenta il bene comune di una collettività.

Ha anche espresso, la sua straordinaria meraviglia nel vedere tutte le processioni legate alla Settimana Santa di Caltanissetta, apprezzandone l’eleganza, la compostezza e la religiosità.

Particolarmente emozionato il Capitano della Real Maestranza,durante la consegna della targa ricordo al Prefetto, e una composizione floreale donata dalla coniuge.

La delegazione, era composta altresì dal Presidente della Categoria Fabbri, in rappresentanza dell’ Associazione Real Maestranza città di Caltanissetta, e dalla segretaria amministrativa dell’ associazione Real Maestranza Ilaria Vitello. (Foto Diego Avanzato)