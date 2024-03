Caltanissetta, il musical “Camicette Bianche” approda al Margherita

Uno spettacolo corale, emozionante ed appassionante, approderà al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta giovedì 14 marzo alle ore 21 per la stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” organizzata dall’Amministrazione comunale. Si tratta del musical “Camicette Bianche” scritto e diretto da Marco Savatteri, un viaggio dalla Sicilia all’America nei primi anni del ‘900, uno spettacolo che affronta il tema sempre attuale e drammatico dell’emigrazione e che ci ricorda che a quei tempi ad emigrare, e in molti, siamo stati anche noi. “Camicette Bianche” racconta le storie e i sogni di tanti emigranti italiani di inizio Novecento e ripercorre una famosa e storica tragedia sul lavoro: l’incendio alla Triangle Shirtwaist Company, il più grave incidente industriale nella storia di New York, in cui il 25 marzo 1911 persero la vita 146 persone, di cui 123 donne, molte delle quali immigrate italiane.

«Se oggi si può festeggiare il successo di tanti siciliani nel mondo – dice Marco Savatteri – è grazie al coraggio e alla sofferenza di chi ha lasciato l’Isola in cerca di fortuna nel secolo scorso. Ricordare la nostra storia, avere memoria e guardare con occhi attenti le nuove migrazioni che arrivano dal mare: una volta i migranti eravamo noi».

Il musical racconta di Salvatore Spadaro, un giovane minatore che decide di lasciare la Sicilia per un futuro migliore, e di Clotilde Terranova, una giovane sarta realmente esistita per il cui personaggio Savatteri si è ispirato al saggio di Ester Rizzo “Camicette Bianche” (pubblicato da Navarra editore). Clotilde, una delle giovani sartine in servizio alla Triangle Shirtwaist Company nel giorno della tragedia, decide di gettarsi dal decimo piano nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme.

«La storia di Clotilde e delle sartine della fabbrica – continua Savatteri -è una storia reale e ancora dolorosa che ho avuto modo di conoscere grazie alla missione di Ester Rizzo, infaticabile ricercatrice e scrittrice che con il suo libro ha fatto conoscere questa storia in tutta Italia e anche all’estero».

Lo spettacolo lega insieme brani della tradizione e del cantautorato italiano, adattati in chiave teatrale, a pezzi cantati dai primi italo americani riportati alla luce grazie a un lungo lavoro di ricerca. Sul palco, nei ruoli principali, ci saranno Chiara Peritore (Clotilde Terranova), Gerlando Chianetta (Salvatore Spadaro), Cristina Mazzaccaro (nel ruolo di Filomena e della madre di Salvatore), Ilaria Conte (Rosaria Terranova) e Dario Veca (nel ruolo di Angelo). Sul palco ci saranno poi oltre 20 performer professionisti della Savatteri Produzioni, interpreti dei canti corali, delle danze mozzafiato e delle azioni sceniche serrate che manterranno un ritmo sempre crescente.

La stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” prosegue venerdì 5 aprile con “Mammuzza. Fimmini di Sicilia”.

CAMICETTE BIANCHE

Con Chiara Peritore, Gerlando Chianetta, Cristina Mazzaccaro, Dario Veca, Ilaria Conte

e con Albachiara Borrelli, Ivan Calamia, Aurora Catalano, Giuseppe Condello, Ilaria Conte, Francesco Cucinotta, Martina Maria Di Caro, Giovanni Geraci, Toti Maria Geraci, Davide Maria Incandela, Gioele Rosario Incandela, Eleonora Lanzafame, Federica Lo Cascio, Giulia Marciante, Manfredi Messina, Loriano Moncado, Chiara Scalic,i Chiara Sardo, Sabrina Puleo, Giulia Tarantino



Drammaturgia / Libretto | Marco Savatteri

Regia | Marco Savatteri

Produzione “Savatteri Produzioni”

Direzione Vocale / Corale | Giulia Marciante

Coreografie / Giovanni Geraci

Musiche / Adattamento Musicale | Marco Savatteri

Orchestrazioni | Enrico M. R. Fallèa

Costumi e Accessori | Valentina Pollicino

Oggetti di Scena | Sofia Cacciatore Martina Ciccarelli

Luci / Fonica | ProStudios Vassallo – Marco Tuminelli

Direzione di Produzione | Claudia D’Agostino

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietti da 15 a 5 euro. Biglietteria on line: www.liveticket.it.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18. Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142