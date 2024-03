Caltanissetta. Contrasto alle devianze: il Questore emette 17 misure di prevenzione

CALTANISSETTA. Contrasto alle forme di devianza: altri 17 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione emessi dal Questore Pinuccia Albertina Agnello. Si tratta di due ammonimenti per stalking e violenza domestica, sei fogli di via obbligatori e nove avvisi orale a cambiare condotta.

Il Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, previa istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso 17 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite e antisociali.

In particolare, sono stati ammoniti e invitati a tenere una condotta conforme alla legge un 29enne e un 47enne: il primo per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e il secondo per violenza domestica nei confronti della compagna.

Sei persone, non residenti nella provincia di Caltanissetta, gravati da pregiudizi di Polizia, sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Caltanissetta per un periodo di tre anni poiché, a vario titolo, sul nostro territorio si sono resi autori di reati contro il patrimonio (furto e rapina), di porto illegale di armi ed altro.

Infine sono stati emessi nove provvedimenti di avviso orale, con invito a cambiare condotta, nei confronti di soggetti che si sono resi autori, a vario titolo, di reati contro la persona (maltrattamenti in famiglia e percosse), reati contro il patrimonio (furto, ricettazione e danneggiamento), per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.