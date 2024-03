Caltanissetta. Al via campagna di sensibilizzazione per la Settimana Mondiale del Glaucoma

CALTANISSETTA. Prende il via, in occasione della “Settimana Mondiale del Glaucoma” la campagna di sensibilizzazione, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. LO ha reso noto il presidente Alessandro Mosca.

Queste le iniziative programmate dalla Sezione territoriale UICI di Caltanissetta per informare l’opinione pubblica sui rischi e i danni che questo “ladro silenzioso della vista” può arrecare: lunedì 11 marzo 2024 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 in Piazza Garibaldi, distribuzione di opuscoli informativi appositamente predisposti per la manifestazione e screening oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare effettuati all’interno dell’Unità Mobile Oftalmica.

Da martedì 12 marzo a venerdì 15 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17.00, le attività di screening oculistici si svolgeranno presso l’ambulatorio oculistico della Sede sociale dell’UICI siti in Viale della Regione n. 12.

Nella consapevolezza che un semplice controllo oculistico possa essere utile per diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave, si invita l’intera cittadinanza a non perdere questo significativo momento di prevenzione e sensibilizzazione. Per informazioni è possibile contattare la sezione territoriale ’UICI Caltanissetta al numero 0934683338.