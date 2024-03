Butera. In tre Istituti scolastici del Nord Italia sarà letto in classe il libro della vittima di mafia Giuseppe Tallarita

BUTERA. Sono tre le scuole che hanno accolto il progetto di lettura in classe del libro “Giuseppe Tallarita – Un sogno spezzato”. Dopo le classi terze delle medie dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Lodi 1, altri due istituti superiori del Lodigiano hanno deciso di aderire al progetto di lettura in classe del libro che parla della storia e della vicenda umana del buterese Giuseppe Tallarita vittima di mafia.

Il libro sarà letto in classe in orario di lezione anche in alcune sezioni del Liceo artistico “Piazza” di Lodi e del Liceo “Novello” di Codogno. Un onore, ma anche un orgoglio per la famiglia Tallarita la cui vicenda tragica raccontata nel libro è diventata oggetto di lettura nelle scuole.

Il libro narra la tragica vicenda di Giuseppe Tallarita trucidato il 28 settembre del 1990 per il solo fatto di aver in precedenza rimproverato un pastore che aveva danneggiato il raccolto del suo terreno e che sarebbe poi divenuto un famigerato esponente della Stidda.