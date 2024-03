Al Liceo Classico “Eschilo” di Gela Pcto sul tema “Diritto, Economia e Medicina nell’era dell’intelligenza artificiale” con Unitelma Sapienza

GELA. Al Liceo Classico si è svolta la prima lezione del Pcto “Diritto, Economia e Medicina nell’era dell’intelligenza artificiale”. Ad organizzare il percorso sono stati il Liceo Classico e Unitelma Sapienza con il prof. Alessandro Morselli.

Sono stati ben 170 i liceali che hanno scelto questi temi di grande attualità che si svolge in cinque appuntamenti tra marzo e maggio, il primo in videocollegamento, gli altri con la presenza dei docenti universitari. Tutor del Pcto la prof. Viviana Vasta. < Abbiamo scelto questi argomenti – dice il prof. Morselli – in linea con gli interessi dei liceali per il loro futuro che li vede in un folto numero scegliere le facoltà di Medicina, Giurisprudenza ed Economia ma abbiamo voluto proporre loro questo tema legandolo alle nuove frontiere che nei vari ambiti apre l’uso dell’intelligenza artificiale>

E’ stata molto seguita la prima lezione tenuta da Gaetano Tieri, responsabile del Laboratorio di Realtà Virtuale e Neuroscienze Digital dell’ Università di Roma UnitelmaSapienza, Professore di Psicologia che ha parlato di “Realtà virtuale e aumentata: nuove frontiere per la medicina e le neuroscienze digitali”. Ad aprile relazionerà Bruno Botta, Magnifico Rettore Università di Roma UnitelmaSapienza, Professore di Chimica organica Università di Roma Sapienza. Ed ancora a maggio Mario Carta, Direttore Dipartimento di Diritto e Società Digitale, Università di Roma UnitelmaSapienza, Professore di Diritto dell’Unione europea,terrà una lezione dal titolo, “Cittadinanza europea e società digitale: una relazione possibile e necessaria”.

Marta Cimitile, Co-Director of the Laboratory of Artificial Intelligence CNOS, Professoressa di Ingegneria Informatica, Università di Roma Unitelma Sapienza, parlerà di “Metodi e strumenti per l’analisi dei dati”. A chiudere il percorso sarà Alessandro Morselli, Direttore del Centro Studi “Gela.Pro”, Unitelma Sapienza, Professore di Economia dello sviluppo, Università di Roma Sapienza, che tratterà “L’economia dell’Intelligenza Artificiale: un futuro senza lavoro umano?”.