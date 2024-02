Vendevano kit spacciandoli per presidi sanitari di Pronto Soccorso, ma dentro c’erano fazzolettini di carta e cerotti: foglio di via del Questore per due persone

CALTANISSETTA. I poliziotti della sezione volanti nei giorni scorsi, nel capoluogo, hanno sequestrato alcuni kit, venduti quali presidio sanitario di “Pronto Soccorso”, ma contenenti solo qualche pacchetto di fazzolettini di carta e alcuni cerotti, posti in vendita al prezzo di 15 euro, da due soggetti, che avrebbero asserito di essere operatori della Croce Rossa e che il ricavato sarebbe andato in beneficenza.

L’intervento è stato sollecitato da uno degli acquirenti che ha riferito agli agenti della Polizia di Stato di aver acquistato il presidio sanitario convinto di aver fatto un atto di beneficenza e di contribuire ad una giusta causa, accorgendosi poi dell’anomalia relativa al contenuto del kit. Nei confronti dei due soggetti, non residenti in questa provincia, segnalati alla locale Procura della Repubblica, il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto per entrambi di far ritorno a Caltanissetta senza giustificato motivo per i prossimi tre anni.

La Polizia di Stato mette in guardia le persone, specie gli anziani, a non cadere nella trappola dei malintenzionati. Da qualche anno è, infatti, operativa una efficace campagna di sicurezza rivolta agli anziani, che ha l’obiettivo di proteggere una delle categorie maggiormente colpite fornendo loro suggerimenti facili da mettere in pratica nel quotidiano, in diversi ambiti, nel pubblico e nel privato.