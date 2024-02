Tunisino riempie di pugni e morsi la compagna, arrestato

I carabinieri della stazione di Osio Sotto (Bergamo), hanno arrestato un 29enne tunisino a Osio Sopra a seguito di una furibonda lite domestica con la compagna. I militari, giunti su segnalazione presso l’abitazione hanno constatato le evidenti lesioni riportate da una giovane donna. In casa era presente anche il compagno, un tunisino 29enne, senza fissa dimora, chiaramente responsabile dell’aggressione.

Lo stesso, poco prima, per futili motivi, aveva procurato ferite alla donna al volto, al collo e alla mano con pugni e morsi. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Osio Sotto, da dove in seguito è stata dimessa con cinque giorni di prognosi.

L’aggressore, arrestato in flagranza di reato per lesioni aggravate, è stato condotto presso la casa circondariale di Bergamo, in attesa della direttissima. I conseguenti controlli in banca dati nei confronti del medesimo 29enne hanno fatto emergere, a suo carico, un provvedimento di carcerazione emesso dalla corte d’appello Brescia nel settembre del 2023, in relazione a un cumulo per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti e a una pregressa evasione dagli arresti domiciliari.