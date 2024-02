Tragedia in Francia: spara e uccide l’ex moglie fuori dal tribunale, poi si suicida

Un uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine per violenze domestiche, ha ucciso a colpi di arma da fuoco l’ex moglie mentre la donna era in procinto di uscire dal tribunale di Montpellier, in Francia. L’uomo si e’ poi tolto la vita con la stessa arma da cui aveva esploso i colpi.

Secondo le prime informazioni la vittima era la ex moglie e i due si stavano separando. Lo riferisce l’emittente televisiva “BfmTv”. Una fonte vicina alle autorita’ citata dai media francesi, infatti, ha sottolineato che “non si tratta di terrorismo” ma “di un uomo e un donna che si stavano separando”.