Sutera. Il 15 febbraio incontro con l’associazione “Movimento Consumatori” sulla mancanza del segnale Rai

SUTERA. Il 15 Febbraio alle ore 18 nel Museo Etnoantropologico di Sutera si svolgerà un incontro con l’ associazione “Movimento Consumatori”, per risolvere la problematica della mancanza del segnale Rai.

Nell’occasione, come reso noto dalla stessa amministrazione comunale, saranno presenti i legali che rappresentano l’associazione del Movimento Consumatori. “Tantissimi cittadini – ha sottolineato l’amministrazione comunale – hanno segnalato all’amministrazione comunale tale disservizio chiedendo di risolverlo. L’ amministrazione comunale si è immediatamente attivata, richiedendo all’ azienda RAI radiotelevisione italiana s.p.a , alla RAI Way s.p.a, nonché alle autorità competenti, un pronto intervento per il ripristino del segnale”.

Secondo l’amministrazione: “Nei mesi scorsi, a seguito della segnalazione, sono state effettuate, dai tecnici della azienda RAI WAY, le misurazioni e le prove di trasmissione, nei siti interessati dal disservizio. La Rai Radiotelevisione italiana s.p.a ha inoltre riscontrato la nota inviata dal Comune di Sutera, assicurando che dal mese di gennaio 2024 sarebbe stato ripristinato il segnale su tutto il territorio, grazie al nuovo standard, di diffusione terrestre di seconda generazione, DVB-T2, con l’adozione del suddetto standard per il Multiplex B nei tempi e nelle modalità previste dal competente ministero”.

Tuttavia, sempre secondo l’amministrazione comunale: “Ad oggi sono ancora tante le segnalazioni che giungono poiché, nonostante il passaggio alla piattaforma DVB-T2, i nostri cittadini, soprattutto nei quartieri più a nord del paese (Rabato e Rabatello), non riescono a vedere i canali Rai. L’ amministrazione comunale ha fatto da subito propria questa esigenza della popolazione suterese, in gran parte anziana, per la quale la televisione è prima di tutto un mezzo di informazione ma anche mezzo di intrattenimento e di compagnia, ed intende impegnarsi, come quotidianamente fa con problematiche di diverso genere ed entità, per trovare una soluzione anche a questa problematica”.