Sommatino. Ecco il programma del carnevale Sommatinese 2024

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto il ricco programma di eventi organizzati per il Carnevale Sommatinese 2024. Si comincia sabato 10 febbraio, serata in cui Cetty con “Una festa tira l’altra” e Dj Salvatore Ferraro faranno rivivere il Corso Umberto dalle ore 18:00 con musica e animazione.

La domenica 11 febbraio, al Piazzale Padre Pio dalle ore 10:30, sarà dedicata all’animazione e al divertimento per i più piccoli sempre a cura di Cetty con “Una festa tira l’altra”.

Si continua lunedì 12 febbraio alle ore 17:00 con un appuntamento per i più piccoli al Palazzo Trabia; i Narratori di Racconti presentano “Oh quante storie… in maschera!”, con letture animate a cui seguirà un divertente laboratorio teatrale con la regia di Giovanni Gagliano.

Il martedì grasso, 13 febbraio, inizia con l’animazione a scuola a cura dell’ “Isola che non c’è”, appuntamento con ingresso riservato ai soli alunni. La giornata proseguirà alle ore 18:00 con l’appuntamento in Piazza Centrale per l’animazione con “Una festa tira l’altra” e successivamente la partenza del Carro allegorico a tema Circus.

Il carro concluderà il percorso nuovamente in Piazza dove, grazie alla preziosa collaborazione della nostra concittadina Cinzia Scarantino, sono previste le esibizioni dei Dj “Tutto anni ‘90” e del cantante Kronos. Durante la serata avverrà la premiazione del concorso, indetto dalla Pro Loco e patrocinato dagli sponsor, ‘’COMITIVA CON LE MASCHERE PIÙ BELLE’’ che vedrà ricevere un premio in denaro alla comitiva vincitrice; ulteriori premi saranno assegnati a diverse maschere.

L’Amministrazione è orgogliosa di comunicare alla cittadinanza che, grazie al supporto delle attività Sommatinesi (pizzerie, panifici, pasticcerie) che hanno voluto contribuire con i loro prodotti, sarà offerto durante tutta la serata un buffet di prodotti locali. I prodotti saranno distribuiti a titolo gratuito.