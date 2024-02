San Cataldo. Una buona notizia: la bambina di 4 anni azzannata da un pitbull non è in pericolo di vita

SAN CATALDO. La bambina azzannata da un pitbull non è in pericolo di vita. La piccola avrebbe ricevuto dei punti di sutura, ma non sarebbe affatto in pericolo di vita. A dare questa bella notizia è stato Claudio Lipari amministratore della pagina Facebook “San Cataldo RipartiAmo Insieme” dopo essersi sentito con i familiari della bimba.

Dunque, fortunatamente rispetto alle notizie circolate in precedenza che parlavano di pericolo di vita per la bambina sancataldese di 4 anni azzannata dal cane, non ci sarebbe nulla che possa far ritenere la piccola in pericolo per la sua vita. Una buona notizia che, certamente, contribuisce a fare chiarezza su questa vicenda. L’auspicio è ora che la bambina possa quanto prima migliorare e uscire al più presto dall’ospedale.